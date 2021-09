Il sarago di gomma del Mediterraneo: se lo cuoci indurisce

Ragusa – Se quando lo cuocete diventa duro, è lui: il sarago di “gomma”. O meglio un sarago che si è nutrito di una Caulerpa cylindracea Sonder, altrimenti detta “racemosa”: un’alga non indigena dei nostri mari ma arrivata negli anni 90, entrando in lizza con la flora marina autoctona. Abbiamo già approfondito su Ragusanews il tema degli effetti delle specie aliene che stanno invadendo il Mediterraneo: questo è uno di quelli, tra i più “strani” e imprevedibili finora osservati e provati.

In parole povere: l’organismo vegetale, di origine indo-pacifica, sintetizza dei particolari metaboliti a fini difensivi, utili ad aumentare l’efficienza competitiva e l’adattamento all’ambiente. In un certo senso è come se mangiando l’alga il sarago ne assorbisse le qualità protettive dagli agenti esterni, incluso evidentemente il calore. Il rapporto è confermato da una recente ricerca interaccademica, che ha coinvolto anche l’università di Catania, pubblicata sulla rivista “Frontiers in Marine Science”.

La durezza in cui si compattano le carni pescate dopo la cottura è un fenomeno noto, scientificamente, col nome di Abnormally Tough Specimen (ATS). Chissà se l’effetto-gomma potrà “trasmettersi” in futuro anche ad altri pesci, diventando letteralmente bocconi duri da digerire. La novità che ha evidenziato quest’ultimo studio, e su cui verteranno le prossime analisi, è come tutti gli esemplari ATS fossero maschi. Un’altra stranezza da indagare, che dimostra quanto resti ancora da capire dei cambiamenti biologici provocati da quelli climatici.