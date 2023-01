Il seminarista Mario Modica sarà ordinato diacono

Comiso - Questa mattina, a conclusione della riunione del Consiglio presbiterale, il vescovo di Ragusa monsignor Pino La Placa ha comunicato che il prossimo 24 marzo il seminarista Mario Modica, comisano, 31enne, sarà ordinato diacono. La celebrazione si terrà alle 19.30 nella basilica Maria Ss. Annunziata in Comiso.

Il vescovo monsignor La Placa ha espresso la sua soddisfazione per l’ordinazione di Mario Modica, sottolineando l’importanza della vocazione sacerdotale per la Chiesa e per la società. Egli ha invitato tutta la comunità di Comiso a pregare per il seminarista e a sostenerlo nel suo cammino di formazione. "L’ordinazione diaconale di Mario Modica rappresenta un segno di speranza per la comunità di Comiso, che dimostra di avere ancora una forte vocazione religiosa. La formazione del seminarista è un percorso lungo e impegnativo, ma esso è fondamentale per la preparazione al ministero sacerdotale. Siamo tutti chiamati a pregare e sostenere i giovani che hanno sentito la chiamata di Dio e che hanno deciso di rispondere con generosità e coraggio", ha detto il presule.