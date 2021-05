Il siciliano che sta testando lo spay antiCovid

Palermo - Giuseppe Balistreri, virologo 43 anni, si divide fra il laboratorio scientifico a Helsinki, in Finlandia e quello a Brisbane, nel Queensland australiano, a migliaia di km da Aspra, il borgo di pescatori vicino a Bagheria in cui è nato. Sta testando uno spray nasale anti-Coronavirus.

News Correlate Palermitano scopre altra strada che ha il Covid per entrare nel corpo

«Ho frequentato il liceo scientifico a Bagheria - racconta Balistreri - poi la facoltà di Biologia all’Università di Palermo, che dava allora la possibilità di avviare stage in altre parti d’Europa. Io scelsi la Finlandia e poco prima di laurearmi, fui invitato dall’università di Helsinki a svolgere lì il dottorato. Non ci ho pensato due volte, il 16 dicembre mi sono laureato e tre giorni dopo ero già a Helsinki».

Da lì, l’inizio di una nuova vita in un mondo unico nel suo genere, con un inverno rigidissimo (la temperatura scende a 30 gradi sottozero) e pochissime ore di luce a giorno. Da Helsinki, Balistreri nel 2010 si trasferisce a Zurigo per lavorare con Ari Helenius, uno dei più importanti virologi del mondo. «All’Istituto elvetico di Tecnologia - continua Balistreri - ho ampliato i miei studi sui virus e sui loro meccanismi di aggressione all’organismo umano, secondo un approccio che oggi si sta rivelando quello corretto nello studio del Covid19».

Dopo il pensionamento di Helenius, il gabinetto svizzero viene chiuso e Balistreri torna in Finlandia dove diventa capo laboratorio con un proprio gruppo di ricerca. E in quella città fredda ma ospitale, Giuseppe mette al mondo tre figlie.

Oggi Giuseppe è un pendolare fra la Finlandia e il Queensland, dopo essere stato cooptato in un team di ricerca a Brisbane. Vive a cavallo fra due posti agli antipodi, entrambi ai confini del globo. «Sto lavorando a importanti studi in questi due Paesi - dice - principalmente diretti oggi all’analisi del Coronavirus. Una delle nostre ricerche, oggi famosa in tutto il mondo in seguito alla pubblicazione sulla rivista scientifica Science, riguarda il meccanismo d’ingresso del virus Sars-CoV-2 nell’organismo umano. Abbiamo osservato che, in comune con i piu devastanti virus umani come l’Hiv, l’Ebola e ceppi altamente patogeni di influenza aviaria, questo virus utilizza una sorta di uncino con cui attaccarsi ad alcune proteine cellulari, una delle quali non era prima correlata a questo agente patogeno».

Balistreri fa parte dell’ équipe scientifica che sta lavorando alla realizzazione di una soluzione spray con cui impedire che il nuovo coronavirus aggredisca l’uomo. «L’ipotesi di studio è oggi in fase sperimentale - spiega - il nostro obiettivo è quello di arrivare fra qualche mese a testare questa soluzione sull’uomo, dopo aver superato tutti gli step previsti per le ricerche di questo tipo. Se tutto andasse come speriamo, potrebbe essere il modo per sconfiggere non solo il Covid19 ma spero, in futuro, anche l’Hiv, l’influenza e altri virus letali come l’Ebola».

Lo spray anti-contagio che state sperimentando in cosa consiste?

"Queste molecole che abbiamo creato vengono "respirate" per via di uno spray o di un aerosol per prevenire l'infezione virale o rallentarne la diffusione. Una singola dose della soluzione è riuscita a sconfiggere la malattia nella maggior parte degli animali, adesso ne testeremo altri e finiremo la sperimentazione sugli animali spero entro i primi di luglio. Poi l'obiettivo è di passare ai volontari umani".