Il sindaco Aiello resta fuori dalla pediatria coi ragazzi Babbo Natale

Vittoria - Francesco Aiello, sindaco di Vittoria, con tanto di fascia tricolore, si era recato stamattina assieme ad un gruppo di ragazzi vestiti da Babbo Natale nell'ospedale della città per portare doni, allegria e solidarietà ai ricoverati. Davanti alla porta del reparto di Pediatria non gli è stato consentito l’ingresso. Un fatto che ha suscitato le ire sui social del primo cittadino.

“In compagnia di alcuni consiglieri comunali, del rappresentate dell’associazione vittime della strada, nonché di alcuni giovani, mi sono recato in ospedale, in veste istituzionale, tanto è vero che indossavo la fascia, ma ci è stato impedito l’ingresso. Questo episodio, che definisco increscioso, incredibile e inqualificabile, di cui qualcuno dovrà rendere conto, ha turbato la serenità dei ragazzi, che avevano rinunciato ad assumere altri impegni per partecipare ad un momento di solidarietà molto importante, sia per i bambini ricoverati, sia per chi ha ritenuto esprimere un sentimento nei confronti di chi soffre, in questo momento particolare dell’anno”.

Lo scrive Francesco Aiello in un suo post sul profilo Facebook del comune di Vittoria, e aggiunge: ”Fino a prova del contrario sono il responsabile della sanità in Città. Chiedo alla Direzione sanitaria locale e a quella aziendale di fare luce e chiarezza con tempestività sull’accaduto”. Dall’Asp, il commissario straordinario Fabrizio Russo smorza ogni polemica: ”È solo un difetto di comunicazione. Il sindaco di Vittoria e l’Asp lavorano in squadra per il bene della sanità. Ho già chiesto una immediata verifica. Una telefonata col sindaco ha chiarito ogni cosa”.