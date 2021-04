Ragusa - "Il numero di contagi nella nostra città negli ultimi giorni è aumentato in modo preoccupante, e Ragusa potrebbe essere presto inserita in zona rossa, come già accaduto per decine di altri comuni siciliani". A parlare è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

"Sono in costante contatto con i vertici dell’ASP territoriale, a cui compete il monitoraggio, la elaborazione e la trasmissione dei dati.

Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni".

A Ragusa i positivi, ieri, 4 aprile, erano 260.