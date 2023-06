Il sindaco di Modica Monisteri dichiara guerra alle nzaredde

Modica - Una scelta di civiltà, e un no alla barbarie della tradizione, quando questa è stupida.

Il sindaco di Modica Maria Monisteri ha emesso una ordinanza contro le nzaredde, i nastri colorati che vengono esplosi in occasione delle feste e che a Modica, nel 2017, in occasione della festa di San Giorgio, provocarono un incendo nella scalinata del Duomo.

“Modica prosegue il suo percorso plastic free e ho emesso un’ordinanza che fa divieto dell’abbandono dei nastri colorati e del lancio dei palloncini in gomma o materiale similare, riempiti con gas più leggeri dell’aria. Una scelta doverosa e rispettosa dell’ambiente, di fronte a studi che hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati e dell’inquinamento e del pericolo che procurano all’ecosistema soprattutto marino", ha dichiarato il sindaco Monisteri.