Il sosia di Celentano, bloccato dal maltempo, canta per i passeggeri VIDEO

Palermo - C’era anche Striitmen, il “sosia” siciliano di Adriano Celentano, in un pullman diretto ieri notte all’aeroporto di Roma Fiumicino, per far rientro a Palermo. A causa del maltempo, che ha devastato lo scalo di Punta Raisi, il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati costretti a fare dietrofront, tornando in albergo per ripartire stamani. L’artista non si è scoraggiato ed ha approfittato per intrattenere e sollevare lo spirito degli sfortunati compagni di viaggio.