Il Talisman C a Siracusa, una “casa galleggiante”

Siracusa - E' attraccato in Ortigia il Talisman C, la “casa galleggiante” di Turquoise Yachts, della lunghezza di 70.54 metri. Il cantiere era noto in precedenza come Proteksan Turquoise, cantiere navale fondato nel 1997 da due leader dell’industria navale turca. Il Talisman è il secondo yacht a portare questo nome dopo il primo di 54,2 metri varato nel 2006.

I proprietari del Talisman C, gli stessi dell’imbarcazione precedente, volevano trasportare più tender e giochi d’acqua, di conseguenza era necessario costruire un garage più grande rispetto a quello dello yacht precedente. Il risultato fu una rimessa di poppa a tutta larghezza, con porte a conchiglia sollevabili su ciascun lato.

All’interno di questo garage è possibile trovare un Nautique Super Air 230 appositamente progettato per il wakeboard, utilizzabile anche come tender per immersioni, cinque PWC Sea-Doo e un Wake Pro in grado di trainare uno sciatore. Per coloro che, invece, preferiscono non sentire il ronzio costante dei piccoli motori, c’è un gommone Laser più una selezione di windsurf e canoe. Il tender più comodo per andare a terra senza bagnarsi è un Novurania Chase 23, dotato di motore diesel entrobordo Yanmar.

Sempre a poppa è stato progettato un bellissimo “beach club“, un ponte aperto appena sopra la linea di galleggiamento, collegato direttamente al garage e, tramite una scala centrale, al ponte principale. Questa “spiaggia” in mezzo al mare permette di sedersi e rilassarsi lontano dagli altri ospiti con i piedi praticamente in acqua, caratteristica che i proprietari hanno apprezzato per la prima volta sullo yacht Blue Eyes.

Gli svaghi per gli ospiti non finiscono certo qua: una palestra, una sala giochi e una vasca idromassaggio sono sempre pronte per chi è alla ricerca di relax. E tenendo contro che il motore del Talisman C ha una potenza sufficiente per mantenere in aria un aereo leggero, immaginate le sensazioni adrenaliche che si possono provare a bordo di questo gioiellino.