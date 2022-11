Il tempio delle mele in un cannolo

Scicli- L’autunno è la stagione delle mele e quest’anno, per la prima volta, i pasticceri di Cannolia hanno studiato una crema che farà felici quanti non amano la ricotta e gli esploratori del gusto alla ricerca di nuove emozioni. D’altronde, come si sa, si può viaggiare in tanti modi, non è necessario spostarsi in un altro posto, perché la mente si ferma neanche durante il sonno.

La tipica cialda di Cannolia, come sempre preparata al momento e farcita un dito oltre il bordo, per questa edizione limitata viene arricchita da un cuore speciale: una crema di latte alla cannella e una guarnizione di mele leggermente scottate. Il risultato è un cannolo caldo dal retrogusto fresco chiamato “Il tempio delle mele”.

Disponibile da venerdì 11 novembre per sole 3 settimane nella bottega Cannolia di Scicli, in Via San Bartolomeo, 10, nel weekend aperta a orario continuato dalle 10 fino a tarda sera.