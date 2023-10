Il tenore siciliano Giuseppe Ranzani a New York al Columbus Day

New York - Il tenore Giuseppe Ranzani è torna ad esibirsi a New York e lo ha fatto accettando l'invito a cantare al "Columbus Day Parade" alla Fifth Avenue di New York.

Quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita del tenore Enrico Caruso. Il tenore sciclitano Giuseppe Ranzani, in punta di piedi, ha saputo cogliere lo spirito di questa ricorrenza e da una postazione insolita (uno dei carri della NYC Department) ha cantato brani quali Con te partirò, O sole Mio, Ave Maria, Dici dincello vuie, Caruso, coinvolgendo le persone presenti in Central Park zone, cuore pulsante della Columbus Parade.

Quest'anno la comunità siciliana in occasione delle celebrazioni ha fatto sfilare alla Columbus Parade sei carretti Siciliani tipici, con cavalli bardati. Hanno contribuito a atale successo l'Associazione Culturale Paolo Aiello, la Confederazione Siciliani Nord America (CSNA), con Vincenzo Arcobelli (Presidente emerito della CSNA), in collaborazione con la Columbus Day Parade of New Jersey.