Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica by Hilton, open day l'8 e il 9 febbraio per il pubblico

Modica - Il Gruppo Minardo ha ufficializzato stamani l'inaugurazione del nuovo Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, parte della prestigiosa Tapestry Collection by Hilton. L'evento inaugurale si terrà mercoledì 7 febbraio alle ore 17:00, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva per scoprire il frutto di un accurato progetto di recupero e valorizzazione della struttura. Il Terradamari Resort & Spa rappresenta un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità di lusso in Sicilia, combinando eleganza, comfort e un profondo rispetto per il territorio circostante. La struttura, situata a pochi passi dal mare cristallino di Marina di Modica, si distingue per il design raffinato, le camere e suite di alto livello, una spa all'avanguardia e servizi dedicati a un'esperienza unica per ogni ospite.

Open Day per il pubblico: 8 e 9 febbraio

Per chi desidera visitare la struttura e scoprire di persona gli spazi esclusivi e i servizi offerti, il Terradamari Resort & Spa sarà aperto al pubblico nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, con un evento Open Day dalle ore 11:00 alle 19:00. Durante queste giornate, i visitatori potranno esplorare ogni angolo del resort, dalla Spa alle aree comuni, apprezzando i dettagli che rendono questa struttura unica nel suo genere, annuncia il gruppo Minardo.