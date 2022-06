Il trading di Bitcoin è sicuro?

Sebbene Bitcoin abbia goduto di una popolarità significativa dalla sua introduzione, alcune persone sono scettiche sul trading. Tuttavia, alcune persone hanno guadagnato rendimenti significativi dalle loro attività di trading di criptovalute. Oggi, alcune persone acquistano e vendono Bitcoin ogni giorno. Tuttavia, non devi farlo ogni giorno per trarre profitto dal trading di Bitcoin. Puoi acquistare i tuoi Bitcoin e venderli dopo una settimana o mesi. Mentre il trading di Bitcoin sembra complesso per alcune persone, è più facile quando sai come farlo in modo sicuro. Visita https://www.bitcode-prime.cloud/it/ per registrarti e iniziare a comprare e vendere o utilizzare questa valuta virtuale per le transazioni quotidiane.

Comprendere il trading di Bitcoin

Il primo passo per fare trading di Bitcoin in modo sicuro è capire cosa comporta. Qui, ti registri alla piattaforma digitale per avere un account di trading.

La maggior parte degli scambi di criptovalute richiede che i nuovi utenti si registrino con dettagli accurati e verifichino le loro identità. Ad esempio, uno scambio di Bitcoin potrebbe richiedere di fornire documenti di identificazione personali come un documento d'identità rilasciato dal governo o una patente di guida.

Nel complesso, la cosa essenziale da fare è selezionare uno scambio di criptovalute affidabile. In questo modo, puoi essere sicuro che i soldi legali che hai sul tuo account di scambio crittografico saranno al sicuro. Inoltre, i Bitcoin che acquisti tramite la piattaforma saranno al sicuro per la durata in cui li tieni lì.

Proteggi il tuo portafoglio Bitcoin

La maggior parte degli esperti consiglia di trasferire Bitcoin dal tuo account di scambio crittografico a un portafoglio crittografico. Questo perché gli scambi di criptovalute potrebbero non dare la priorità alla sicurezza. Forse, è per questo che alcune persone hanno perso un sacco di soldi dopo che i criminali hackerano gli scambi di criptovalute.

Pertanto, scegli un portafoglio crittografico sicuro e trasferisci i Bitcoin che non intendi vendere in esso. Forse, un portafoglio caldo è l'ideale per te se prevedi di scambiare Bitcoin più spesso. In alternativa, tieni i token in un portafoglio freddo senza connessione Internet.

Ricorda che chiunque può effettuare transazioni con il tuo Bitcoin se ottiene la chiave privata del tuo portafoglio. Pertanto, mantieni segrete le chiavi private del tuo portafoglio Bitcoin.

Controlla l'importo che spendi in Bitcoin

Non spendere tutti i tuoi risparmi in Bitcoin. Invece, investi un importo che puoi perdere senza subire un impatto significativo sulle tue finanze. La maggior parte dei consulenti finanziari e di investimento consiglia di investire l'1% del portafoglio di investimenti in questa criptovaluta.

Tuttavia, i fondi che spendi in Bitcoin dovrebbero dipendere dalla tua propensione al rischio. Ma nessuno sostiene di spendere una quantità significativa di denaro per questo asset volatile. Invece, sviluppa un piano di trading che funzioni per i tuoi obiettivi di investimento. Inoltre, fattori di ricerca che influenzano i prezzi dei Bitcoin per determinare il momento migliore per acquistare o vendere questa valuta virtuale.

Comprendere gli ostacoli normativi

Alcuni paesi stanno formulando regole per regolamentare Bitcoin e altre valute digitali. Di conseguenza, le leggi che regolano il trading di criptovalute nel tuo paese potrebbero influire sulla sicurezza del tuo investimento. Pertanto, comprendi gli ostacoli normativi che probabilmente dovrai affrontare quando acquisti o vendi Bitcoin.

Tuttavia, la maggior parte dei governi non ha una posizione concreta su Bitcoin. Pertanto, Bitcoin è sotto o non regolamentato in molti paesi. Ma questo stato può comportare rischi perché non hai modo di riconquistare i tuoi Bitcoin se i criminali li rubano.

Inoltre, comprendi che il tuo paese potrebbe vietare Bitcoin. Paesi come la Cina hanno vietato il mining e il trading di Bitcoin. Se il governo bandisce completamente Bitcoin, potresti subire pesanti perdite dopo l'acquisto di Bitcoin. Tuttavia, gli esperti di criptovaluta ritengono che bandire Bitcoin non sia facile poiché è decentralizzato. Anche i paesi con un divieto completo di criptovaluta hanno difficoltà a implementarlo a causa della sua natura decentralizzata.

Riflessioni Finali

Come altri investimenti, Bitcoin viene fornito con i suoi rischi. Tuttavia, puoi evitare i rischi quando fai trading di Bitcoin facendo la tua due diligence. Idealmente, prenditi del tempo per ricercare Bitcoin e come funziona prima del trading. Nel complesso, il trading di Bitcoin è sicuro se fatto correttamente.