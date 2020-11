Il triste Natale che ci aspetta: senza cenone, brindisi e tavolate

“Mi chiedono se sono ottimista. Non sto pensando a veglioni, cene natalizie, cenoni, balli. Bisogna rispettare le regole. Se ci arriviamo in serenità, anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere i benefici economici”. Giuseppe Conte è stato chiaro durante la conferenza stampa in cui ha illustrato l’ultimo Dpcm, che durerà in teoria fino al prossimo 3 dicembre. Poi si entrerà nel periodo delle festività natalizie e su queste il premier non si è sbilanciato. Brutto segno. I calcoli sull’andamento della curva epidemica prevedono il calo proprio a ridosso di quelle giornate, ma sono pronostici ottimisti e troppo a lungo termine. “Se i contagi scendono – premette oggi anche l'assessore alla Sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco - a Natale cenone in 6-7 persone al massimo – dice -. Un’ondata pandemica può avere una durata tra le sette e le otto settimane, quindi dobbiamo aspettare”. Anthony Fauci, il virologo americano massima autorità mondiale sul tema, ha detto che in realtà dovremo fare i conti col la pandemia per almeno tutto il 2021. Il quadro non promette bene e la parola fine è lontana.

Sul Natale con il lockdown stanno dibattendo da tempo scienziati ed economisti non solo italiani ma è chiaro che - ammesso e non concesso che tra un mese si raggiungano dei risultati apprezzabili sul calo di contagi, decessi e ricoveri - questi vanno poi stabilizzati, non sarà possibile spazzare via di colpo ogni restrizione. E’ il buon senso a dirlo, prima ancora che la medicina. Al contrario si renderà necessario un ulteriore periodo di contenimento per non buttare di nuovo tutto all’aria con un brindisi e un cenone e una tavolata con i nostri affetti piu’ cari. Certo non sarà facile rinunciare per la prima volta nella nostra vita a un appuntamenti – Natale e Capodanno – emotivamente così speciali, soprattutto per i più piccoli, e importanti per la famiglia in un anno che finisce, deputati per eccellenza alla condivisione, allo scambio, all’incontro, con parenti e amici lontani che spesso si rivedono solo in quelle occasioni. Saremo i primi, in tutto il mondo, ad aver vissuto le feste in questa nuova modalità, di convivenza con l’allarme. Speriamo diventino presto solo un ricordo da raccontare. Comunque vada, sarà un Natale al risparmio: l’Istat ha appena certificato un ulteriore crollo dei consumi, con le vendita al dettaglio scese a settembre di un ulteriore 0,8%.