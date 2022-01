Il tuffo di Capodanno 2022 a Marina di Ragusa. VIDEO

Ragusa - Dopo due anni di pausa dovuta alle restrizioni del Covid-19, ritorna a Marina di Ragusa il “Tuffo di Capodanno”, organizzato dalla Pro Loco Mazzarelli col patrocinio del Comune di Ragusa e il sostegno di diversi operatori commerciali, nell’ambito delle manifestazioni “A Natale si può”.

La bella giornata, quasi primaverile, con più di 20 gradi, ha attirato quest’anno numerosi coraggiosi nuotatori, più di 30 partecipanti, che hanno sfidato le acque fredde del Mediterraneo per salutare il nuovo anno, davanti a spettatori e curiosi.

“Una iniziativa riuscita -ha dichiarato il rappresentato della Pro Loco Mazzarelli, Tonino Gulino- un auspicio per il anno nuovo, che ci possa far ritornare, al più presto, alla normalità”. Il VIDEO di Silvio Rizzo.