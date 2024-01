Il tuffo di Capodanno 2024 a Marina di Ragusa. FOTO

Ragusa - bagno di capodanno a Marina di Ragusa.

L’iniziativa della Pro Loco Mazzarelli, anche quest’anno, ha coinvolto grandi e piccini.

Subito dopo le 11, i temerari nuotatori, si sono lanciati dopo una lunga rincorsa nelle fresche acque del Mar Mediterraneo, di fronte Piazza Dogana. Anche quest’anno la bella giornata con una temperatura primaverile ha invogliato molti partecipanti con il cappellino rosso da Babbo Natale a sfidarsi nel salutare tutti insieme il primo giorno del nuovo anno con il tradizionale “Tuffo di Capodanno”.

“Una iniziativa riuscita, un auspicio per il anno nuovo che possa essere sereno e felice per tutti e soprattutto un grazie a tutti i partecipanti e collaboratori che hanno reso possibile questo evento”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Tonino Gulino. A fine nuotata panettone e brindisi con spumante per tutti!

