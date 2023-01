Il tuffo di capodanno a Marina di Ragusa

Ragusa - Anche quest'anno non è mancato l'appuntamento col tuffo di capodanno, voluto e organizzato dall'Associazione Pro Loco Mazzarelli. Da qualche anno la manifestazione rappresenta un momento di festa per salutare insieme l'arrivo del nuovo anno. Allo scoccare delle 11:30, presso la spiaggia "re Varcuzzi", la spiaggia antistante Piazza Dogana, una ottantina di temerari nuotatori, incoraggiati da un folto pubblico che si è radunato per l'occasione, si sono tuffati in mare dopo una lunga rincorsa.

Indubbiamente, la giornata quasi "estiva", con un mare piatto e cristallino ed un sole accecante, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. La foto dal drone di Silvio Rizzo.