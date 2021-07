Il vaccino sugli aliscafi per le Eolie

Lipari - Sulla nave Laurana della Caronte & Tourist, partita giovedì da Milazzo per le Isole Eolie e Napoli e ripartita ieri dal capoluogo campano, è iniziata la campagna di immunizzazione.

Il vaccino sale a bordo. E lì verrà somministrato ai residenti in provincia di Messina e ai turisti italiani che restano in zona per almeno venti giorni. L'iniziativa nell'ambito delle attività previste dall'ufficio conmissariale di Messina per incrementare la campagna vaccinale. Sarà possibile effettuare i vaccini durante la navigazione e anche i tamponi su base volontaria quando la nave attracca nei diversi porti. I viaggiatori avranno cosi la possibilità di effettuare un test antigenico rapido.