Il Vax Day è passato, e adesso? Il punto in Sicilia

Ragusa - Dai riflettori da stadio del Vax Day al lume di candela del Day After. E’ passato decisamente in sordina il secondo giorno di vaccinazioni nel capoluogo, dove da ieri hanno iniziato ad affluire le delegazioni di sanitari da altre province. Anche dall’Asp di Ragusa, inizialmente esclusa da questa prima tornata, come la nostra testata aveva fatto notare. Tutte le persone finora vaccinate stanno bene e «a regime ognuno farà il vaccino nella propria zona di provenienza» promette Ruggero Razza. Già, ma quando si andrà a regime? Il 30 sarà iniettata l'ultima dose delle poche centinaia arrivate finora, e poi? L’assessore alla Salute annuncia anche che saranno assunti oltre mille tra medici e infermieri. Ma quando? Il bando è già scaduto: forse Palazzo d’Orleans vuole essere sicuro che arrivi la materia prima, le dosi, per cominciare ad attingere al bacino, visto che il personale sarà impiegato principalmente nei 36 centri per la vaccinazione sparsi sull’Isola, molti dei quali ancora in allestimento. Sul territorio ibleo saranno dislocati a Ragusa, Modica, Vittoria, Scicli e Comiso.

Ad ogni modo pare che le nuove 470 mila dosi, che dovevano arrivare in Italia già ieri, probabilmente non arriveranno neanche oggi: causa maltempo, la motivazione ufficiale. C’è da crederci? Il piano concordato col commissario Domenico Arcuri prevede, in teoria, la vaccinazione entro febbraio di 140mila siciliani tra operatori sanitari e anziani delle Rsa. A marzo gli over 80, altri 250mila, ma secondo Razza «c’è chi è talmente giovanile» da sentirsi addirittura «offeso dall’inserimento in questa categoria», come a dire che si può risparmiare qualche migliaio di dosi. Ad aprile tocca ai 70enni, tra cui pure secondo l’assessore ci saranno molti che si credono giovanotti impermeabili all’infezione. Da maggio, infine, tutti gli altri che vorranno ma - prima di intraprendere «una sensibilizzazione molto forte sulla vaccinazione» - bisognerebbe intanto che queste boccette arrivassero.

L’impressione è che il governatore Nello Musumeci (ha fatto appena in tempo a ritirare il braccio dall’iniezione in programma, prima di finire travolto dalla stessa valanga di indignazione che ha sotterrato il campano De Luca) stia facendo i classici conti senza l’oste, sbilanciandosi un po’ troppo sui 3,5 milioni di isolani immunizzati entro settembre, che rischiano di essere vissuti da qualcuno come un precoce addio di fatto ai vari divieti. Solo della Pfizer, che non è certo un ente benefico, non ci si può fidare visti ritardi annunciati già all’indomani del Vax show e le vergognose trattative bilaterali extra Ue che porta avanti con paesi come la Germania. Dev’esserci concorrenza anche in questo mercato per raggiungere in tempi accettabili la vaccinazione di almeno il 70% della popolazione, soglia ritenuta minima per la vittoria sul virus: anche le fiale delle altre case farmaceutiche devono ricevere quanto prima l’autorizzazione, senza naturalmente che la fretta faccia chiudere un occhio sulla loro efficacia.