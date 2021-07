Scicli - Il forte vento che spira in queste ore sulle spiagge siciliane ha reso impraticabili le spiagge per i bagnanti. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Gli appassionati di kitesurf hanno trovato stamani pane per i loro denti.

Così a Donnalucata chi fa una passeggiata al lungomare può godere dello spettacolo di questa danza sulle onde, incerta e perigliosa.