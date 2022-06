Il Vescovo di Noto fa un nuovo valzer di parroci a Modica

Modica - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, dopo le nomine del 2 giugno annuncia nuovi trasferimenti nelle realtà ecclesiali della Diocesi. Le principali novità riguardano il presbiterio modicano.

Don Christian Barone, ad oggi amministratore parrocchiale di Maria Assunta a Marina di Modica, verrà trasferito a Roma in Vaticano per un servizio teologico e pastorale presso alcune Istituzioni Pontificie.

Don Giuseppe Di Stefano, sarà il nuovo parroco della parrocchia Sacro Cuore in Modica.

Sempre a Modica Don Giuseppe Stella sara il nuovo parroco della parrocchia San Pietro Apostolo. Don Emanuele Cosentini, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù – C.da Pozzo Cassero in Modica. Don Crescenzio Mucia, amministratore parrocchiale della parrocchia SS. Salvatore e vicario parrocchiale dell’unità pastorale Basilica Santuario Madonna delle Grazie e Sant’Anna in Modica.

A Rosolini Don Antonello Abbate diverrà parroco della parrocchia Sacra Famiglia – C.da Cozzo Rose. Don Giuseppe Rosa, parroco della parrocchia Madonna di Fatima – C.da Commaldo Superiore.