Il Vescovo di Noto Rumeo porta il Cristo Risorto di Scicli

Scicli - Avevamo scritto di monsignor Salvatore Rumeo, da poco meno di un mese Vescovo di Noto, come di un uomo di grande umanità. Presente quattro volte a Scicli in un mese, monsignor Rumeo ha prima portato la statua dell'Addolorata di San Bartolomeo, e poi, domenica sera, ha persino portato il Cristo Risorto, seppur per un breve tratto, della processione serale.

Segno di una sua interpretazione del ruolo di sacerdote e di pastore, prima ancora che di Vescovo, molto vicino alle persone comuni.