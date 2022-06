Il Vescovo di Noto trasferisce altri parroci

Scicli - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale.

Le nuove nomine pastorali avranno decorrenza dall'1 Agosto 2022:

Don Bruno Carbone, parroco della parrocchia Santi Angeli in Pachino (la parrocchia formerà unità pastorale con la parrocchia Chiesa Madre - SS. Crocifisso).

Don Pietro Zisa, parroco della parrocchia S. Caterina da Siena in Donnalucata fraz. di Scicli.

Don Matteo Buggea, direttore del Consultorio di Ispirazione Cristiana di Modica e penitenziere della Basilica Santuario Madonna delle Grazie in Modica.

Don Davide Olivo, vicario parrocchiale della comunità di parrocchie Sacro Cuore e SS. Crocifisso in Noto.

Nei prossimi giorni seguiranno nuove nomine pastorali.