Il Vescovo nomina don Nello Garofalo parroco in solidum a Scicli

Noto - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale.

Le nuove nomine pastorali avranno decorrenza dall’1 Agosto 2022:

Don Paolo Catinello, parroco della parrocchia S. Giovanni Battista in Avola.

Don Alessandro Paolino, parroco della parrocchia SS. Crocifisso in Noto.

Don Rosario Sultana, vicario foraneo di Avola.

Don Antonino (Nello) Garofalo, parroco in solidum dell’unità pastorale Madonna del Carmine e S. Maria la Nova in Scicli.

Don Daniele Nocca, amministratore parrocchiale della parrocchia Ecce Homo al Pantheon in Noto.

Don Luigi Maltese, segretario personale del Vescovo e vicerettore del Seminario Vescovile.

Don Gabriele Di Martino, a servizio della segreteria vescovile.

Nei prossimi giorni seguiranno nuove nomine pastorali.