Il viadotto San Giuliano salta in aria: il momento dell'esplosione VIDEO

Caltanissetta - Si è svolta nel pomeriggio la demolizione controllata con esplosivo del viadotto San Giuliano, sulla statale 640: 20 campate del ponte su un totale di 32 sono state fatte saltare in aria per consentire l’apertura del by pass sottostante, realizzato da Anas per evitare l’ingresso a Caltanissetta da via Borremans per chi proviene dall’autostrada.

La bretella è quasi pronta e unirà il nuovo tracciato della 640 con una parte del vecchio, in modo da scavalcare l’ex 122 bis. L’accesso al capoluogo nisseno sarà ripristinato dalla galleria Sant’Elia. L’operazione odierna, che vediamo da due differenti angolazioni, è parte del progetto che negli scorsi mesi ha già portato all’esplosione di altri cavalcavia lungo il tracciato.