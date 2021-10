Il viaggio di Thair, da Capo Nord a Ragusa, Modica e Scicli a piedi

Scicli - In marcia da Capo Nord a Città del Capo, contro il cancro. A piedi. Passando per Ragusa, Modica e Scicli. Thair Abud è un ingegnere edile, per diversi anni è stato il general manager di una importante compagnia con sede a Dubai; di cittadinanza austriaca è figlio di padre iracheno, mentre la madre è tedesca.

Thair nel 2014 ha preso una decisione radicale, ha smesso di lavorare ed ha iniziato a camminare. Adesso è in Italia, ed è arrivato anche fino a Scicli.

Dietro questa scelta, che potrebbe sembrare la sceneggiatura di un film, c’è una motivazione molto seria. Nel 2013 la sorella si è ammalata di cancro al seno, e Thair ha deciso di intraprendere un viaggio per Santiago de Compostela. Oggi la sorella è guarita, vive in Germania e segue le avventure del fratello tramite canali social. Thair però continua nel suo eterno camminare, raccogliendo donazioni a scopo benefico in giro per il mondo.

Thair, in cambio di una donazione, può inviarvi una cartolina dal mondo oppure è possibile acquistare il calendario con gli scatti più belli dell’anno. Tutte le donazioni sono destinate all’associazione Doctor Clown Tanzania, un’organizzazione che si occupa di regalare un sorriso a tanti bambini ammalati che si trovano nei reparti di oncologia.

Thair è già ripartito alla volta di Pachino.