Il VIDEO del restauro dei santoni di San Pietro a Modica

Modica - Procedono a Modica i restauri dei “Santoni” della scalinata del Duomo di San Pietro Apostolo. Un intervento urgente e necessario, diretto dalla soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa e dall’ufficio Beni Ecclesiastici diocesi di Noto che vede il restauro delle storiche statue raffiguranti i dodici apostoli, della scalinata del Duomo di San Pietro a Modica. Il restauro si è reso necessario a causa del precario stato in cui si trovavano le opere, danneggiate dagli agenti atmosferici che negli ultimi anni hanno pesantemente eroso la pietra di cui sono composti procurando distacchi, di piccole porzioni, e importanti perdite dei dettagli artistici.

L’intervento, realizzato dalla ditta Arte e Restauri, ha previsto non solo interventi di pulizia ma anche il consolidamento, la rimozione di parti e supporti aggiunti nei precedenti restauri e il ripristino, laddove possibile, delle parti manchevoli attraverso un lavoro di ricerca storica delle fonti bibliografiche e fotografiche. Questa mattina inoltre si è provveduto a verificare lo stato dei lavori della statua di Santa Cirilla posta sulla sommità del prospetto del duomo.

I cosiddetti Santoni, dicono dall’Associazione La via delle Collegiate, impegnata nella valorizzazione delle storiche chiese Collegiate di San Giorgio, Santa Maria di Betlem e San Pietro a Modica, sono stati realizzati intorno alla seconda metà del 700’ e rappresentano una parte fondamentale del Duomo di San Pietro poichè in questi ritroviamo una delle chiavi di lettura dell’impianto teologico che si è voluto dare alla Collegiata della città bassa all’alba della sua riedificazione dopo il terremoto del 1693. La loro funzione quindi non si esaurisce in un mero abbellimento artistico ma sono parte integrante del complesso chiesastico modicano.

Il restauro delle quattro statue prospicenti Corso Umberto I e di quella di Santa Cirilla è realizzato dalla Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana a questi si aggiungeranno interventi sulle restanti otto statue da parte dell’amministrazione comunale di Modica.