Il violinista incanta tutti aspettando il suo turno all'hub vaccinale VIDEO

Palermo - Qualche minuto di bellezza, in cui l’hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo si è eccezionalmente fermato in ascolto del violinista Antonio Lunetta. Il musicista era andato a vaccinarsi, ieri pomeriggio e, mentre aspettava il suo turno per la somministrazione, ha tirato fuori il violino dalla custodia mettendosi a suonare alcuni brani di musica classica e intrattenendo i presenti.