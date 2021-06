Il vulcano e la bambina: l’Etna è sempre un bello show VIDEO

Catania - Anche una mamma con la figlioletta ad ammirare lo spettacolo dato dall’Etna verso le 10:30 di questa mattina. La nube eruttiva non ha compromesso la funzionalità dell’aeroporto ma la pioggia di cenere e lapilli nei paesi circostanti è stata immediata, come vediamo nell’ultimo filmato girato da un automobilista in difficoltà.