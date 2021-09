Immunità Covid: mancano 10 milioni di italiani, 2 sono in Sicilia

Ragusa - Mancano oltre 10 milioni di cittadini italiani a scoprire il braccio, il 20% di tutta la popolazione over 12 avente diritto: di questi 3,3 milioni sono over 50 (700mila gli ultra 70enni), la fascia più a rischio ricovero. La maggior parte del target (il 18,5%) è in Sicilia, circa 400mila persone: “Ni Vax” incerti a attendisti, ma che non potranno fare a meno ancora per molto del green pass se vorranno lavorare e vivere questo autunno. L’obiettivo del governo Draghi è raggiungerli tutti entro settembre.

Secondo l’ultima elaborazione Youtrend, l’Isola è prima anche nella classifica generale della popolazione sopra i 12 anni vaccinabile e non vaccinata senza neanche una dose: ne raccoglie il 27,7%, cioè oltre 2 milioni di abitanti; superata nel Paese solo da Bolzano (28%), che però è una provincia. Uno scarto notevole con le regioni più virtuose - come Puglia e Lombardia, dove manca all’appello solo il 16% dei residenti – che condannerà la Sicilia a dover aspettare almeno un altro mese per toccare il sospirato traguardo dell’immunità di gregge.