Impanate di carne ragusana: la ricetta di Pasqua

Le impanate di carne sono un piatto tipico della cucina ragusana, immancabile sulle tavole per Pasqua insieme alle cassate di ricotta, i biscotti di mandorla ricci e l'agnello. Per tradizione le impanate si preparano per la vigilia della Pasqua.

L’impanata è un tipo particolare di focaccia ( SCACCIA ) conosciuta in Sicilia grazie alla dominazione spagnola, una succulenta ricetta che conosce innumerevoli varianti locali, un piatto celebrativo preparato per gli eventi più importanti dell’anno. Per Pasqua, per Natale e in tutte le ricorrenze speciali.

La base di questa pietanza è la pasta di pane con l'aggiunta, anticamente della "sugna" per renderla più friabile.

L'impanata può contenere ripieni diversi in base alla ricorrenza da celebrare. Esistono varie ricette di Impanata, nel ragusano, la più diffusa è quella di agnello a seguire, pollo e tacchino e poi c'è quella di seppia dedicata a San Giuseppe.

Oggi vi lascio la ricetta dell’impanata di carne ragusana, tipica di Pasqua con la carne di tacchino

Imapanate di carne ragusane: ingredienti per l’impasto

Ingredienti per circa 6/8 persone

Per la pasta:

- 1 kg di farina di semola rimacinata

- 12 g di lievito di birra

- 2 cucchiai di olio d’oliva, q.b. di sale,. q.b. acqua tiepida

- 100 grammi di sugna (a piacere)

Impanata di carne per Pasqua: ingredienti per il ripieno

1 kg di polpa di tacchino a cubetti grossi

q.b. olio di oliva - q.b. sale – pepe, q.b.

1 ciuffo di prezzemolo tritato

Come preparare le Impanate di carne Ragusana, ricetta di Pasqua

Per prima cosa vi consiglio di mettere a macerare la carne di tacchino

Mettete la polpa di tacchino a riposare in una ciotola capiente, con l’olio, il prezzemolo tritato, sale, pepe, magari fatelo la sera prima o la mattina se decidete di preparare le impanate la sera.



Passiamo ora all'impasto delle impanate che è come quello delle SCACCE

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia. Al centro fate una fontanella e disponete il lievito sbriciolato che scioglierete con un pochino d’acqua tiepida.

Aggiungete l’olio evo e iniziate ad impastare fino ad ottenere un impasto sodo ed elastico. Unite ora il sale

Ricordate il sale non deve mai entrare a contatto con il lievito. Io lo aggiungo alla fine.

Dal vostro impasto, di pasta formate dei panetti più piccoli, dividendo l’impasto in 4 parti.

Due leggermente più grandi e due più piccoli, saranno ripsettivamente la base e il "coperchio" delle vostre Impanate Ragusane.

Mettete a lievitare per un paio il vostro impasto, io lo incido solitamente con un coltello a punta come a formare una croce, così quando l’impasto sarà ben lievito la croce si aprirà.

Trascorso il tempo di lievitazione prendete il vostro panetto. Stendetelo con il mattarello cercando di dare una forma tonda.

Disponete la carne di tacchino al centro. Aggiungete un pochino di sale e se ritenete e ancora un filo di olio di oliva.

Ricoprite con un l’altro cerchio di pasta, quello più piccolo e chiudete bene i bordi. Aiutatevi con le dita, pollice e indice per creare un bordino merlato. “U rieficu”

Punzecchiate la superfice delle impanate con i rebbi di una forchetta e ungete con dell'olio evo



Cuocetele per circa un’oretta a 200° controllando che le impanate di carne siano belle colorate sia sopra che sotto.

Servite le vostre impanate di carne tiepide, sono ottime anche il giorno dopo.



Buona Pasqua, Barbara Conti



