In 2 mila a funerale in streaming per testimone Geova

Gela - Assistere a un evento con 2000 persone in lutto per la perdita di una persona cara in tempo di Covid? Si può, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, organizzando un funerale virtuale. Lo hanno fatto i Testimoni di Geova di Gela che hanno ricordato Antonio Caputo, 71 anni, esponente della comunità da 54.

Per anni il defunto si era dedicato alla cura pastorale delle comunità di Gela e alla gestione della Sala delle Assemblee: per questo tanti amici e parenti hanno voluto dare il proprio sostegno alla famiglia partecipando al funerale in video conferenza che ha permesso a 1060 dispositivi di collegare persone in streaming da diverse parti dal mondo.