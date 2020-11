In America la follia dello spoglio che dura quattro giorni

Ha perso Trump? Sì, ha perso Donald Trump. Ma non solo. In America ha perso il metodo di spoglio del voto, farraginoso, troppo articolato, lento, cervellotico. La più grande democrazia del mondo (almeno così si presenta) non può permettersi le fibrillazioni di questa settimana per dire chi è il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Ci sono quattro anni per riformare il metodo di spoglio. Una delle prime cose cui Joe Biden e i Governatori degli Stati dovranno presto mettere mano.

