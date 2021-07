In bermuda a torso nudo, i grandi del G20 ai suoi piedi: Nicola sei un mito

Matera – La sua immagine beata in balcone, a petto nudo e in pantaloncini - mentre ai suoi piedi sfilano i leader dei più importanti paesi della Terra, riuniti nella città dei Sassi per discutere di geopolitica al G20 – è arrivata grazie alle condivisioni sulle bacheche social di milioni di utenti di tutto il pianeta, catalizzando altrettanti like e commenti.

Il signore, immortalato per caso ieri pomeriggio durante la “processione” in centro di capi di stato e di governo, si chiama Nicola Frangione ed è un ex professore di inglese ora in pensione. Dall’alto del suo affaccio su via Bruno Buozzi ha anche salutato tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il sindaco della città lucana, Domenico Bennardi.