In bici dal Lazio a Punta Secca per firmare il contratto

Santa Croce Camerina - Riccardo Nardi è il nuovo giocatore dell'Olimpia Basket Comiso e ha fatto mille chilometri in bicicletta da Cisterna di Latina a Punta Secca per onorare la firma del contratto. Riccardo Nardi è un cestista 24enne e nella prossima stagione giocherà nel campionato di Serie C Silver. Per lui si tratta di un ritorno in terra iblea dato che nel 2019 aveva giocato nella Virtus Ragusa.

Per raggiungere la meta simbolica di Punta Secca, luogo del commissario Montalbano, Riccardo si è messo in sella la mattina presto e nel secondo pomeriggio al fine di evitare i picchi di caldo. Riccardo ha dimostrato di tenere alla maglia, come si dice in questi casi, in maniera romantica.