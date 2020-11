In piedi per ore sull'auto per vedere la mamma dalla finestra dell'ospedale

Como - Una figlia sulla cappotta della macchina, per riuscire a vedere attraverso la finestra dell’ospedale Valduce la camera dove la madre positiva al Covid è ricoverata: la foto scattata da un passate sta diventando una delle piu’ iconiche scattate in questo “secondo tempo” dell’epidemia in Italia. La ragazza immobile per ore, al freddo, sul tetto della Land Rover, con lo sguardo proteso in attesa che la mamma ogni tanto si affacci: la scena non si presta a troppi ricami di parole, si commenta da sola.

La donna, anziana, è in una camera al primo piano con altri 31 pazienti affetti da Coronavirus. A Como, come in gran parte della Lombardia, la situazione è tornata identica alla prima ondata. Il Valduce e l’altro ospedale cittadino, il Sant’Anna, sono allo stremo: reparti di altre patologie trasferiti o chiusi, medici e personale sanitario contagiati, dimessi e ricoverati a ciclo continuo.