Ragusa chi ha i soldi si cura, chi non ha i soldi rischia di morire

Ragusa - È andata in onda ieri sera l’annunciato servizio giornalistico televisivo di Rete 4 all’interno della trasmissione condotta da Mario Giordano “Fuori dal Coro” sulle interminabili liste d’attesa nella sanità ragusana e sulle Tac non funzionanti all’Ospedale “Maggiore”di Modica.

"Il reportage giornalistico giunge al culmine di una attività di denuncia che da consigliere comunale di Ragusa ho condotto in questi mesi in solitudine e nella totale indifferenza, sentendomi dire sempre che il sindaco, massima autorità sanitaria cittadina, non ha alcuna competenza -Dichiara il consigliere comunale di Generazione a Ragusa gaetano Mauro-. Mi sono rivolto alla tv nazionale per sensibilizzare e scuotere le coscienze. L’inchiesta giornalistica ha anche mostrato il caso clamoroso dell’acceleratore lineare del reparto di Radioterapia all’Ospedale Maria Paterno Arezzo, acquistato per 1,5 milioni di euro e destinato a rimanere impacchettato e senza alcun utilizzo per l’inadeguatezza dei locali vocati ad ospitarlo. L’affresco che ne viene fuori è a dir poco sconcertante e le risposte, quando date, sono evasive, interlocutorie, se non imbarazzanti. Ma la responsabilità più grande è di chi come il sindaco di Ragusa finge che la questione non lo riguardi, come se il tema della salute dei cittadini fosse estraneo alla pubblica amministrazione comunale. La circostanza che una persona malata in provincia di Ragusa debba aspettare il 2026 per una visita specialistica, dimostra come chi ha i soldi va nel privato e si fa curare, chi non ha i soldi, come ha mostrato il servizio televisivo, deve scegliere tra la propria salute o il dare da mangiare ai propri figli".