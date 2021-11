In Sicilia brilla una nuova stella Michelin: Gagini Restaurant

Palermo - Il Gagini Restaurant e lo chef Mauricio Zillo hanno preso oggi la loro prima stella Michelin. Mauricio Zillo, quarantunnne brasiliano con tanti trascorsi in Italia e in Francia, è il nuovo chef stellato in Sicilia.

News Correlate Guida Michelin, il ristorante La Fenice di Ragusa perde la stella

Lo chef propone i Tortelloni ca’ meusa con ricotta e tenerumi, il Calamaro farcito con cavolicelli selvatici e pizzutella di Pantelleria, la Mupa con senape selvatica, mandarino di Ciaculli e fave. In Sicilia ha perso la stella La Fenice di Ragusa dopo l'addio dello chef Claudio Ruta.

Il locale in via Cassari di Franco Virga e Stefania Milano, per i quali l'innovazione è pura linfa vitale, conquista il prestigioso riconoscimento della stella Michelin. Il ristorante neo stellato si trova come detto in Via dei Cassari, strada che collega l’antichissimo porto della Cala al fascino sinistro di Piazza Garraffello, verso la Vucciria. Su questa strada stava lo studio di Antonello Gagini, maestro di scultura e di architettura che segnò il Rinascimento siciliano.