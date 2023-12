In Sicilia da giovedì pioggia e temperature giù anche di 10 gradi

Giornata di Santa Lucia con caldo e vento di scirocco in Sicilia. Le temperature anomale delle ultime due giornate, però, sono destinate a finire presto a causa di una nuova perturbazione atlantica che ha già raggiunto l'Italia e che nella nostra Isola arriverà nella giornata di domani con temporali e calo termico. Le correnti meridionali stanno determinando oggi un temporaneo ma sensibile rialzo delle temperature su Calabria e Sicilia, che registreranno picchi di 24-26°C lungo i versanti tirrenici, mentre nel Nord Italia si assiste a precipitazioni e temperature quasi nella media. Secondo i meteorologi di 3BMeteo, «tra giovedì e venerdì, un fronte freddo dal Nord Europa raggiungerà le nostre regioni, prima di scivolare alla volta dei Balcani: il sistema frontale si accompagnerà ad un rapido rinforzo della ventilazione, rovesci e temporali più probabili e insistenti sui versanti tirrenici, nevicate sui principali rilievi dell'Appennino meridionale e un deciso calo termico».

Domani, dunque, sono attese le piogge anche in Sicilia, soprattutto nella zona costiera Nord, mentre nella parte sud dell'Isola non dovrebbe registrarsi maltempo. Anche venerdì si assisterà alle piogge nelle stesse zone. Sostanziale mutamento delle temperature che scenderanno anche di 10 gradi, con le massime che potranno calare da 24-26°C a 14°C, in linea con il periodo. Seguirà un weekend ancora che risentirà delle correnti fredde con condizioni di variabilità invernale, più accentuate sulle regioni del basso versante tirrenico, e residui acquazzoni tra Palermitano, Stretto e Vibonese.