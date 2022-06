In Sicilia i pescatori attaccati dai libici, a cui ripariamo le motovedette

Aci Trezza, Ct - Sono arrivati stamani nel porto di Aci Trezza i due pescherecci della marineria "trezzota", il “Salvatore Mercurio" e "Luigi Primo" (foto), finiti sotto il fuoco di una motovedetta libica la sera del 2 giugno scorso, al largo di Bengasi, durante una battuta di pesca d'altura. I 12 membri degli equipaggi saranno sentiti presto dai carabinieri: "Finalmente a casa, è stata una brutta avventura - racconta uno di loro, Salvatore Russo -. Eravamo a circa 100 miglia dalla costa libica, in acque internazionali eppure abbiamo subito l'abuso da parte loro: per oltre mezz'ora ci hanno sparato contro. All'inizio abbiamo chiesto informazione via radio su chi fossero, è stata la nave militare Grecale in navigazione in quel tratto di mare a dirci di non fermarci ed è stata la Marina con la sua presenza a permetterci di allontanarci".

Le due barche avevano oltre mille chili di pescato: "Glielo avremmo regalato se era questo quello che volevano, pur di non essere bersaglio dei loro fucili - aggiunge Russo -. I colpi ci sfioravano, abbiamo sfiorato l'infarto”. Il presidente degli armatori siciliani, Fabio Micalizzi, ha presentato una denuncia alla procura di Roma, competente per reati in acque internazionali: gli armatori chiedono più vigilanza nelle acque del Mediterraneo e un tavolo, con tutte le parti in causa, per porre fine una buona volta alle scorribande di questi autentici pirati. Non è la prima volta che i vigliacchi libici attaccano senza motivo i pescatori ma il colmo è che, come emerso l'anno scorso proprio di questi tempi, a riparargli le motovedette con cui sparano è la stessa Sicilia!