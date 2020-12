In Sicilia il Covid a fine 2019 non c'era ancora, è arrivato dal Nord

Roma - A differenza dalle indagini sierologiche e dal recente caso del bimbo milanese, diagnosticato come affetto da morbillo e risultato invece positivo al Covid già a dicembre 2019 grazie alla rianalisi del tampone faringeo, i medici del Policlinico universitario Agostino Gemelli affermano "con ragionevole certezza che del Coronavirus non c'era traccia a Roma, né al Sud Italia, alla fine dello scorso anno". Le prove in uno studio appena pubblicato sulla rivista 'Clinical Microbiology and Infection'.

"Recenti studi di sieroprevalenza, effettuati su donatori di sangue sani del Nord Italia - dicono i ricercatori capitolini - hanno portato a ipotizzare che il Sars-CoV-2 circolasse in Italia mesi prima dell'inizio della pandemia, individuato ufficialmente il 21 febbraio 2020", il giorno dopo la diagnosi del 'paziente 1' di Codogno. Approfondite le analisi su altri soggetti ricoverati, gli infettivologi del Gemelli hanno appurato che “il virus Sars-CoV-2 non circolasse, o circolasse a un livello molto basso, fino a febbraio 2020” a CentroSud, dunque Sicilia inclusa, al contrario di quanto avveniva invece nello stesso periodo a Nord.