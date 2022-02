In Sicilia il ginocchio è stato operato con un robot

Agrigento - E' stato eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia protesica del ginocchio con l’ausilio del navigatore “Navio”, della multinazionale “Smith & Nephew”, che ha scelto il reparto di Ortopedia di Agrigento, insieme al Policlinico di Palermo, come unici centri di riferimento in tutta la Sicilia. Tale scelta è scaturita dal numero elevato di interventi di chirurgia protesica effettuati negli anni dalla stessa Unità operativa di Agrigento.

“Navio” è un robot dotato di precisione chirurgica che supporta il chirurgo in ogni fase dell’intervento, permette un accurato posizionamento della protesi di ginocchio e realizza durante l’intervento un rendering 3D delle articolazioni in modo da definirne l’esatto posizionamento.

Con la robotica si è aperta una nuova pagina nella storia della chirurgia protesica che a breve vedrà impegnata l’intera equipe nella sperimentazione della navigazione della chirurgia protesica della spalla. In tal modo si riduce notevolmente la possibilità di un eventuale errore umano.