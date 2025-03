Scicli - Intervista al Tgr Sicilia per il fotografo sciclitano Luigi Nifosì per presentare il libro "In volo sulla Sicilia", edito da Abulafia, e disponibile nelle migliori librerie e sulle piattaforme web. Il libro contiene le foto aeree, realizzate da Nifosì, dei siti urbanistici, archeologici e paesaggistico-ambientali della Sicilia, che costituiscono un repertorio di immagini unico al mondo per quantità di siti e contesti rappresentati.

L'intervista qui: