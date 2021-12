Inaugura il Primark, fila infinita e arrembaggio all’apertura VIDEO

Misterbianco - Code infinite e spintoni per entrare: folla stamani al Centro Sicilia di Misterbianco, per il taglio del nastro ai cancelli del primo store catanese Primark, marchio di moda irlandese low cost noto per i suoi capi d’abbigliamento a basso costo. Naturalmente è saltato ogni distanziamento anti Covid: sarà possibile farlo anche sotto Natale o la Regione metterà un freno allo shopping selvaggio?