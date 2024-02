Inaugurata due mesi fa, ecco i lavori sull'autostrada per Modica!

Modica - Signori di Ragusanews,

ecco i fatidici lavori di manutenzione straordinaria dell'autostrada Siracusa-Gela nella tratta di Modica. Semplicemente, non hanno asfaltato il manto stradale della galleria, che è in cemento e quindi pericolosissimo in caso di pioggia. Avevano fretta di aprire e non avevano passato l'asfalto. Svelato l'arcano della chiusura parziale dell'autostrada dopo appena poche settimane dall'inaugurazione trionfale.

