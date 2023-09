Incendi a Palermo, due morti

Palermo - Una donna di 42 anni, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme, in zona Sala Verde a Mazzaforno, vicino Cefalù, è stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. La notizia è confermata dai carabinieri e dalla Protezione Civile. Non si conosce ancora il nome della vittima. Non è chiaro se la donna sia morta soffocata dal fumo o bruciata.

A Cefalù alcuni turisti assediati dalle fiamme nei resort della spiaggia di Mazzaforno sono stati evacuati via mare e le fiamme hanno raggiunto l'autostrada e per questo è stato chiuso lo svincolo di Cefalù. Il traffico è stato deviato lungo la statale 113 dove si sono formate lunghe code di auto. Ma la donna non è la sola vittima di questa giornata infernale.

Un uomo è morto a Trappeto durante l'evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. L'uomo forse è stato preso dal panico e potrebbe avere avuto un malore. Si tratta di Salvatore Albano, 68 anni. Il corpo dell'uomo, nato a Monreal,e è stato trovato in Contrada Pantalina. Sono ore intense di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo. Il forte vento di scirocco ha alimentato le fiamme degli incendi divampati: dalle 20 di ieri sono stati espletati più di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato tutto il territorio provinciale. Molta paura la scorsa notte nel capoluogo nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Ciro, dove diversi residenti sono usciti per strada, mentre qualcuno è fuggito sui tetti. A scopo precauzionale trenta famiglie sono state evacuate. Un incubo che ricorda quello vissuto in città lo scorso luglio. Le scuole di Gratteri, nelle Madonie, sono state chiuse per l'emergenza incendi. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha invitato i cittadini ad adottare misure di sicurezza e di cautela per evitare la diffusione delle fiamme nel centro abitato.