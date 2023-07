Incendio aeroporto di Catania: il terminal principale non riapre

Catania - La riapertura dell’aeroporto di Catania slitta ufficialmente alle 14 di giovedì 20 luglio, quattro giorno dopo l’incendio divampato nell’area «Arrivi» la tarda serata di domenica 16. Ma chi lavora nelle compagnie aeree si prepara a lavorare in situazione emergenziale per altri giorni dal momento che il terminal potrebbe tornare pienamente operativo tra fine luglio e inizio agosto, prolungando i disagi per i viaggiatori che questi giorni stanno volando su altri scali della Sicilia (Comiso, Palermo, Trapani) e della Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria). È quanto apprende il Corriere della Sera.

Resta così il limite di due arrivi autorizzati all’ora, ma senza partenze, mentre «non è consentito il traffico extra Schengen», cosa che rende impossibile i voli diretti, per esempio, con il Nord Africa e con il Regno Unito.

È probabile che in giornata venga diramato un nuovo avviso che prolungherà di altre 24 ore la chiusura, spostando quindi la data di ripristino a venerdì 21 luglio (almeno). Per questo la connettività su Catania — per quanto riguarda gli arrivi — privilegia le due direttrici principali, quelle con Roma Fiumicino e Milano Linate/Malpensa.