Incidente in Trentino, muore 19enne siciliano

Bolzano - È un palermitano di 19 anni, Simone Napoli, la vittima dell’incidente stradale avvenuto tre giorni fa a Ponte Nova in val d’Ega in Trentino. Il fratello Tommaso, 25 anni, e la fidanzata sono rimasti feriti e sono in ospedale. L’auto su cui si trovavano si è scontrata con un furgone Gls che consegna pacchi. I due giovani sono figli dello chef Ferdinando Napoli che lavora al ristorante dei Giardini del Massimo.

“Non si può morire per la velocità di consegna dei pacchi – dice Ferdinando Napoli -. L’importante non è la consegna dei pacchi ma la vita delle persone. Qui in questi giorni che sono stato in Trentino ho visto furgoni sfrecciare a velocità elevate. Farò in modo che la vita di mio figlio non sia vana”. I due fratelli si trovavano in Trentino per lavoro. Simone lavorava in un hotel a Moena (Trento), dove lavorano tantissimi siciliani, mentre il fratello Tommaso è insegnante. “Ho ricevuto la solidarietà del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – aggiunge il padre – ho detto al presidente che non è giusto che i nostri figli siano costretti a emigrare per trovare un lavoro avendo una terra con molteplici potenzialità”.