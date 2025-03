Catania - Si chiamava Giorgio Schiavo ed era un idraulico il 41enne morto nella serata di lunedì 10 marzo in un incidente a Catania, in via Zia Lisa. L’uomo si trovava sul suo scooter quando un furgone ha fatto un’inversione di marcia, occupando la carreggiata. A quel punto lo scooter guidato da Schiavo si è schiantato contro il furgone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale, per le indagini sulla dinamica dell’incidente.