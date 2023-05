Incidente per malore alla guida: chi paga?

La guida è un'attività che richiede concentrazione e prontezza, ma nonostante l’attenzione riposta, a volte l'imprevisto è dietro l’angolo. Quando l'incidente stradale è causato da eventi come un malore, un colpo di sonno o un attacco epilettico, spesso si crede che il conducente non sia responsabile e che non debba rispondere di eventuali danni causati a terzi. Ma in realtà, quando la causa dell'incidente è prevedibile, l'automobilista è chiamato a rispondere di quanto avvenuto, tanto in termini civili quanto penali.

Incidente per malore alla guida: aspetti penali ed economici

Le sanzioni per il malore alla guida sono correlate al tipo di illecito commesso. Ad esempio, se il conducente viola il Codice della strada a causa del malore, potrebbe essere multato per la violazione specifica commessa, come guida pericolosa, attraversamento della linea di mezzeria, guida sul lato sinistro della carreggiata, ecc.

È importante notare che, indipendentemente dalla responsabilità penale, il conducente potrebbe essere soggetto a risarcimento danni nei confronti dei terzi coinvolti nell'incidente, oltre che al pagamento delle spese sanitarie nel caso in cui venisse lui stesso coinvolto fisicamente nel sinistro con lesioni più o meno gravi. Anche se il conducente non è ritenuto penalmente responsabile per le lesioni causate a terzi a causa di un malore, la copertura assicurativa potrebbe essere chiamata a risarcire i danni causati dall'incidente, a meno che non sia esclusa da specifiche clausole contrattuali. In tal senso, è fondamentale, dunque, munirsi di una buona assicurazione auto che preveda anche la copertura per infortunio del conducente, per tutelarsi in caso di sinistro.

Colpo di sonno alla guida: chi paga?

Il colpo di sonno alla guida è uno dei principali fattori di rischio per gli incidenti stradali, soprattutto in autostrada o in percorsi a lunga percorrenza. Secondo l’articolo 141 del Codice della Strada, il conducente deve essere riposato e, se avverte sonno, ha l'obbligo di fermarsi e attendere che la sonnolenza sia svanita. Non è importante se il colpo di sonno avvenga a causa dell'assunzione di farmaci; in tali casi, il conducente è consapevole di essere a rischio e deve astenersi dal mettersi al volante.

Se un incidente stradale è causato da un colpo di sonno, il conducente è ritenuto responsabile ai fini del risarcimento civile e della condanna penale per le lesioni procurate a terzi. Tuttavia, non è possibile multare un guidatore assonnato se non è avvenuta alcuna violazione del Codice della strada o se questo non causa alcun incidente. Al contrario dell’alcoltest o del narcotest (utili a rilevare il livello di alcol o di droga nel sangue), non esiste alcun tipo di controllo sul sonno. Il conducente di un'auto non può essere fermato per aver sbadigliato, ma potrebbe essere multato e trattenuto dalla polizia se la sua traiettoria risulta non rettilinea e l’auto tende a sbandare. In caso di violazione del Codice della Strada, dunque, verrà irrogata la relativa multa per guida pericolosa.

Malore imprevedibile

Quando si tratta di malori alla guida, come visto, la responsabilità del conducente può variare a seconda delle circostanze. Se il malore è imprevedibile e non derivante da una causa conosciuta dal conducente, quest'ultimo potrebbe non essere ritenuto responsabile penalmente per le conseguenze dell'incidente. Tuttavia, se il conducente è consapevole dei rischi associati al suo stato di salute e decide comunque di mettersi al volante, potrebbe essere ritenuto responsabile per l'incidente.

Malore alla guida

Il malore improvviso alla guida, come ad esempio un attacco epilettico, è una situazione particolare. Secondo l'articolo 88 del Codice Penale, applicabile anche agli illeciti amministrativi, non si può punire il responsabile di un'azione illecita se questa è avvenuta in condizioni di infermità tali da escludere la capacità d'intendere o di volere. Questo significa che in caso di malore improvviso, il conducente non potrà essere imputato penalmente per le lesioni causate a terzi. Ciononostante, se il guidatore è consapevole del suo stato di salute e delle possibili conseguenze, può essere indagato per “colpa cosciente” e chiamato a pagare i danni causati.

Evitare un incidente: il rispetto delle norme della strada

Il rispetto delle norme del Codice della strada e la prudenza alla guida sono fondamentali per prevenire incidenti causati da malori o altre situazioni imprevedibili. I conducenti sono tenuti a prendere le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di sé stessi e degli altri utenti della strada, come assicurarsi di essere riposati prima di mettersi al volante, evitare di assumere farmaci che possano causare sonnolenza o altri effetti collaterali che compromettono la guida, e consultare un medico se hanno una condizione di salute nota che potrebbe influenzare la loro capacità di guidare in sicurezza.