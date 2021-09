Incidente sul lavoro, muore un palermitano di 48 schiacciato dai rulli

E' accaduto a Campi Bisenzio nel Fiorentino. La vittima è Giuseppe Siino, 48 anni. Inutile l'intervento dei colleghi, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. La procura ha disposto l’autopsia

Un operaio palermitano di 48 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. E' accaduto nella tarda serata di ieri in un'azienda che produce moquette, la Alma spa, a Campi Bisenzio nel Fiorentino. La vittima è Giuseppe Siino. Sarebbe stato investito da un macchinario, forse un rullo. A nulla è valso l'intervento dei colleghi, dei vigili del fuoco e del 118. Sull'episodio indagano i carabinieri. E’ morto nel turno che si conclude di sera, mentre lavorava ad un macchinario composto da due rulli nel quale sarebbe rimasto trascinato, Giuseppe Siino, operaio, 48 anni, palermitano e residente a Prato.

La ditta in cui è avvenuto l’incidente mortale è la Alma spa, azienda che produce moquette a Campi Bisenzio e che conta 130 dipendenti. L’incidente è avvenuto verso le 21.30 venerdì sera.

Trenta, si apprende sul posto, gli addetti del reparto di agugliatura, quello che trasforma la fibra in moquette ai cui macchinari lavorava anche l’operaio morto. Il responsabile del reparto di rifinizione dell’azienda, Saverio Giorgetti, ha spiegato che “la macchina in cui è avvenuto l’incidente è lunga cinque metri e larga due e che al momento dell’incidente vi lavoravano due persone: l’operaio che è caduto nei rulli e il caporeparto”.

Secondo quanto spiega il collega, anche lui accorso questa notte in ditta, “nessuno si sarebbe accorto dell’incidente fino a che il macchinario non si è fermato, anche perché il macchinario è molto rumoroso: a quel punto il capo reparto è andato a controllare e ha visto il corpo del compagno di lavoro imprigionato nei rulli”.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e ha disposto l’autopsia. Gli investigatori e gli ispettori della Asl hanno ascoltato gli operai dello stesso reparto e hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.